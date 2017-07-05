Кріштіану Роналду отримує 400 тисяч євро за пост в інстаграмі
17:25, 05 липня 2017Футбол
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Футболіст "Реала" поступається в рекламному рейтингу лише зіркам шоу-бізнесу Селені Гомес і Кім Кардашьян.
Кріштіану Роналду заробляє 400 тисяч євро за один пост в інстаграмі / CR7
Нападник «Реала» Кріштіану Роналду посів третє місце серед знаменитостей, які заробляють на рекламних постах в інстаграмі.
Це стало відомо в ході дослідження, проведеного британською компанією Hopper.
Роналду отримує 400 тисяч євро за кожну свою фотографію, розміщену в соціальній мережі Instagram. На даний момент на нього підписані 106 мільйонів користувачів.
Більше Роналду своїм іміджем в цій мережі заробляють тільки американська актриса та співачка Селена Гомес (550 тисяч євро за пост) і американська фотомодель Кім Кардашьян (500 тисяч). Про це повідомляє 101greatgoals.
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