Ребров хоче переманити в свій новий клуб динамівця Гармаша

Новий клуб Сергія Реброва - саудівський "Аль-Ахлі" почав переговори щодо трансферу півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша. Про це повідомляє видання WataniSport.

Керівництво клубу "Аль-Ахлі" працює над трансфером 27-річного Гармаша на прохання самого Реброва.

У минулому сезоні української Прем'єр-ліги хавбек Денис Гармаш провів за "Динамо" 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і зробив 1 гольову передачу.

Нагадаємо, що колишній головний тренер киян Сергій Ребров очолив клуб із Саудівської Аравії в червні, підписавши дворічну угоду.

"Аль-Ахлі" в минулому сезоні став срібним призером чемпіонату Саудівської Аравії. Крім того, команда з Джидди продовжує боротьбу в азіатській Лізі чемпіонів, де в чвертьфіналі зіграє з іранським "Персеполісом". Матчі відбудуться 22 серпня і 12 вересня.