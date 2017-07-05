Львівські "Карпати" підписали іспанського легіонера
16:00, 05 липня 2017Футбол
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Маріо Аркес Бласко до цього грав у третьому дивізіоні іспанського чемпіонату.
Маріо Аркес Бласко - новий гравець "Карпат" / twitter.com/FCKarpatyLviv
Іспанський півзахисник Маріо Аркес став гравцем львівських "Карпат". Про це повідомив офіційний twitter львів'ян.
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Термін дії угоди, вартість трансферу та зарплатня іспанського легіонера не розголошуються.
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