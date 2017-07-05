Львівські "Карпати" підписали іспанського легіонера

Маріо Аркес Бласко до цього грав у третьому дивізіоні іспанського чемпіонату.

Іспанський півзахисник Маріо Аркес став гравцем львівських "Карпат". Про це повідомив офіційний twitter львів'ян. Читайте такожЛьвівські "Карпати" підписали гравця мадридського "Атлетика"25-річний хавбек грав минулого сезону за іспанський "Алькояно" у третьому ешелоні тамтешнього футболу. Термін дії угоди, вартість трансферу та зарплатня іспанського легіонера не розголошуються.

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