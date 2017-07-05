Визначився потенційний клуб-претендент на Мілевського

Брестське "Динамо" може стати новим клубом українського нападника Артема Мілевського, повідомляє "Прессбол".

За інформацією порталу, 32-річний футболіст може укласти контракт з клубом з Білорусі вже найближчим часом.

Напередодні агент українського нападника Артема Мілевського Олександр Панков розповів про те, куди може перейти його клієнт.

"Артем хоче пограти в Європі. Також можливе повернення в Білорусь. У найближчі два-три дні має настати ясність", - заявив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Мілевський більше не є гравцем російського "Тосно". Сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

Також агент заявляв про те, що його клієнт мріє повернутися в київське "Динамо". У жовтні 2016 року Мілевський зізнавався, що готовий знову виступати в колишньому клубі.