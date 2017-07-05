Дієго Марадона підірвав соцмережі, пройшовши "російське хрещення" склянкою горілки (відео)

Легенда світового футболу аргентинець Дієго Марадона під час свого перебування в Росії в літаку показав, як вміє пити горілку з ліктя.

Відео, де Марадона відверто п'є, з'явилося в соціальній мережі Facebook. Користувачі жартома назвали це "Рука бога Марадони. Сучасна версія".

Судячи з усього, поїздка в Росію на Кубок конфедерацій вийшла для Дієго не тільки скандальною, але й пізнавальною.

Нагадаємо, Марадона вже зробив заяву, що хоче прийняти громадянство РФ, а Путіна назвав "своїм кумиром". Журналістка Катерина Надольська звинуватила скандального аргентинця в сексуальних домаганнях.