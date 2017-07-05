Дієго Марадона підірвав соцмережі, пройшовши "російське хрещення" склянкою горілки (відео)
13:39, 05 липня 2017Футбол
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Користувачі жартома назвали це "сучасною версією Руки бога".
Диєго Марадона / AP Photo
Легенда світового футболу аргентинець Дієго Марадона під час свого перебування в Росії в літаку показав, як вміє пити горілку з ліктя.
Відео, де Марадона відверто п'є, з'явилося в соціальній мережі Facebook. Користувачі жартома назвали це "Рука бога Марадони. Сучасна версія".
Судячи з усього, поїздка в Росію на Кубок конфедерацій вийшла для Дієго не тільки скандальною, але й пізнавальною.
Нагадаємо, Марадона вже зробив заяву, що хоче прийняти громадянство РФ, а Путіна назвав "своїм кумиром". Журналістка Катерина Надольська звинуватила скандального аргентинця в сексуальних домаганнях.
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