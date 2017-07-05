Клуб "Барселона" заявив, що Мессі буде виступати за команду до 2021 року

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі продовжить виступати за каталонський клуб.

«Барселона» на своєму офіційному сайті оголосила про домовленість з приводу продовження контракту з 30-річним аргентинцем до 2021 року. Мессі офіційно підпише угоду, коли повернеться з відпустки.

Раніше повідомлялося, що в контракті буде прописана опція викупу за 300 мільйонів євро.

На даний момент форвард знаходиться у відпустці разом зі своєю дружиною. Як повідомляв УНІАН, 30 червня Мессі зіграв весілля в Аргентині.