Легенда "МЮ" Руні перейде в "Евертон" до кінця тижня - англійські ЗМІ

До кінця цього тижня в Англії може відбутися гучний футбольний трансфер. ЗМІ повідомляють, що клуб "Евертон" веде активні переговори про перехід форварда "Манчестер Юнайтед" Вейна Руні.

Газета The Sun володіє більшою конкретикою. За відомостями її джерел, "МЮ" і "Евертон" дійшли згоди щодо всіх умов переходу, і про угоду буде офіційно оголошено до кінця цього тижня.

За даними таблоїду, Вейн Руні прийняв рішення, порадившись зі своєю дружиною Колін та іншими членами родини. Крім того, Руні мав вигідну пропозицію з Китаю, але не захотів зривати свою сім'ю так далеко.

Вейн Руні є кращим бомбардиром в історії "Манчестер Юнайтед".

Руні перейшов з "Евертона" в "Манчестер Юнайтед" у 2004 році у 18-річному віці. З тих пір Вейн зіграв за манкуніанців 559 матчів, в яких забив 253 голи (на два більше, ніж у Боббі Чарльтона, який довгий час був рекордсменом клубу).

Розмови про зміну місця роботи Руні почалися після приходу Жозе Моуріньо, який ніяк не міг знайти для капітана відповідну позицію на полі. Сам форвард заявляв, що в Англії може перейти тільки в один клуб - "Евертон".