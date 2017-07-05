У переговорах щодо трансферу Ярмоленка в "Рому" виникла несподівана проблема

"Динамо" готове продати в "Рому" півзахисника Андрія Ярмоленка, але римлянам залишається вирішити питання із зарплатою українського гравця.

Як стверджує італійське видання Football Italia з посиланням на телеканал Sportitalia, римський клуб зробив запит в "Динамо" щодо придбання провідного футболіста "біло-синіх" і додає, що кияни нібито готові розлучитися зі своїм лідером за 17 мільйонів євро плюс бонуси.

Однак каменем спотикання для здійснення трансферу є вимоги самого Ярмоленка по зарплаті – нібито він хоче отримувати 3 мільйони євро в рік, не рахуючи бонусів.

Ця сума більше, ніж може собі дозволити "Рома", тож або українець піде на поступки, або угода, з великою часткою ймовірності, не відбудеться.

Зазначається, що хоча сторони поки не зійшлися у деяких деталях угоди, прямо зараз обидва клуби та агенти Ярмоленко працюють над тим, щоб прийти до вирішення проблеми.

27-річний Андрій Ярмоленко виступає за першу команду "Динамо" з 2008 року і посідає четверте місце в списку кращих бомбардирів клубу за історію.

ЗМІ вже неодноразово писали про інтерес до Ярмоленка з боку різних клубів, але кожен раз угоди зривалися. Чинний контракт Ярмоленка з "Динамо" закінчується влітку 2020 року.