Скандальний форвард Мілевський знову залишився без клубу

Екс-нападник збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський залишає російський клуб «Тосно», повідомив офіційний сайт команди.

Російський клуб і 32-річний форвард розірвали відносини за взаємною згодою сторін.

У складі «Тосно» 32-річний український нападник провів 18 матчів минулого сезону, 17 з яких – у першості Росії серед команд клубів ФНЛ (другий за силою дивізіон), і один – в Кубку Росії, проти московського «Локомотива». Результативними діями Мілевський не відзначився.

За підсумками сезону "Тосно" вийшов в російську Прем'єр-лігу.

Це вже не перший випадок, коли Мілевський у своїй кар'єрі залишається без клубу. В 2014 році, після розриву контракту з турецьким "Газіантепспором" Мілевський півроку перебував без команди. Після цього він виступав за хорватський "Спліт" і румунську "Конкордію". За "Тосно" гравець виступав з вересня минулого року.