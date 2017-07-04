Харківський "Металіст-1925" жорстко покарав своїх фанатів за вакханалію на "Олімпійському"

Харківський клуб другої ліги "Металіст-1925" провів внутрішнє розслідування інциденту із заворушеннями під час фіналу чемпіонату України серед аматорів проти команди "Агробізнес" (0:4).

На вчорашньому засіданні в Києві всі матеріали внутрішнього розслідування та пропозиції були передані до Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань, а також спеціальній групі, створеній для розслідування інциденту, повідомляє офіційний сайт клубу.

В результаті "Металіст-1925" не буде пропускати будь-які угруповання вболівальників «ультрас» на три найближчі домашні матчі. Також харків'яни хочуть домовитися з дирекцією стадіону "Металіст" про закриття фанатських секторів на ці ігри, за винятком гостьових трибун.

При цьому "Металіст-1925" не повезе своїх фанатів і на три календарних гостьових матчі другої ліги та Кубку України.

Умовно клуб покарав своїх ультрас на термін до 1 грудня 2017 року. Якщо ж вони порушать заборону відвідування стадіонів, то термін з умовного перетвориться на реальний.

Також "Металіст-1925" продовжить розслідування щодо виявлення осіб, винних у заворушеннях на НСК "Олімпійський". За його результатами до винуватців будуть застосовані дисциплінарні санкції, а в разі необхідності клуб готовий звернутися до суду.

Нагадаємо, 19 червня фанати "ультрас" харківського клубу зірвали матч своєї команди проти "Агробізнесу". Фанати вибігли на бігові доріжки і поле "Олімпійського" і стали бити фанатів команди суперника. Через кілька хвилин ультрас попрямували в бік центральної трибуни НСК "Олімпійський" бити присутніх там уболівальників. Після цього хулігани безперешкодно покинули стадіон. Цікаво, що за всім, що сталося, спостерігав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Пізніше фанати харків'ян принесли "Агробізнесу" вибачення за свою поведінку.

"Металіст-1925" був допущений у другу лігу. В 1-му турі нового сезону команда Олександра Призетка повинна зіграти проти новоствореного "Дніпра-1".