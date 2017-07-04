Мессі домовився з "Барселоною" про новий довгостроковий контракт
14:49, 04 липня 2017Футбол
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Аргентинський нападник узгодив умови контракту, який буде діяти до 2022 року.
Ліонель Мессі підпише контракт з "Барселоною" до 2022 року / twitter.com
«Барселона» узгодила умови нового контракту з форвардом Ліонелем Мессі, повідомляє sport.es.
30-річний нападник і президент каталонців Жозеп Бартомеу підпишуть угоду 15 липня. Всі необхідні документи вже знаходяться в офісі «Барселони».
Мессі і клуб вже деякий час тому про все домовилися, але підписання контракту було відкладене з двох причин.
По-перше, «Барселона» захотіла перенести операцію в новий фінансовий рік, який почався 1 липня. По-друге, 30 червня Мессі одружився на Антонеллі Рокуццо в рідному місті Росаріо.
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