Захисник збірної України підписав контракт з "Ворсклою"

Сьогодні у Словенії, де полтавська "Ворскла" проходить підготовку до сезону, захисник збірної України Микола Матвієнко підписав контракт, згідно з яким найближчий рік він буде виступати за полтавчан на правах оренди. Про це повідомляє Команда1.

Вранці Матвієнко вже провів перше тренування з новою командою. Нагадаємо, що весняну частину сезону один з недавніх дебютантів національної команди провів у львівських "Карпатах" — теж на правах оренди. Основними правами на гравця володіє "Шахтар".

Перший матч за збірну України Микола Матвієнко провів у березні цього року проти команди Хорватії.