Гравці та тренери "Шахтаря" взяли участь в імпровізованій "Формулі-1" (відео)

Донецький «Шахтар» на зборах у Німеччині організував автогонки.

Заради цього головний тренер команди Паулу Фонсека скасував вечірнє тренування. Замість заняття «гірники» вирушили на картодром, повідомляє офіційна сторінка ФК "Шахтар" у Facebook.

Усе було майже як у справжній «Формулі-1»: кваліфікаційні заїзди, аварії, яскраві емоції та море адреналіну. «Оранжево-чорних» розділили на три групи. Гонщики, які показали найкращий час кола, боролися за звання найшвидшого у вирішальному заїзді.

За підсумками попередніх змагань у фінал пробилися головний тренер донеччан Паулу Фонсека, його асистенти Тіагу Леал і Педру Морейра, гравці Андрій Пятов, Олег Кудрик, Богдан Бутко, Алан Патрік, Олександр Зубков, головний адміністратор Віталій Хливнюк, масажист Сергій Андрющенко і фізіотерапевт Іван Баштовий.

Все йшло до перемоги захисника «Шахтаря» та збірної України Богдана Бутка - за нього уболівала уся українська частина команди. Але буквально на останньому колі Бутка обійшов Алан Патрік.

"Це було неймовірно круто і дуже весело, – каже переможець турніру Алан Патрік. – Звісно, я щасливий, що виграв! За суперників мав дуже серйозних хлопців. У Бразилії я часто з друзями їздив кататися на картах, тому досить добре вмію керувати ними. Тепер я здобув титул найшвидшого футболіста в команді, щоправда, на машині. Сподіваюся, 15 липня я триматиму в руках іще один трофей – Суперкубок України".

Нагадаємо, 15 липня в Україні розпочнеться футбольний сезон. В матчі за Суперкубок "Шахтар" зіграє з "Динамо".