Київське "Динамо" поповниться польським захисником

Київське "Динамо" близьке до підписання новачка, яким стане захисник польського «Леха» Томаш Кендзьора.

Про те, що переговори між двома клубами наближаються до завершення, повідомило видання Przeglad Sportowy.

За інформацією видання, «Динамо» запропонувало за гравця 2,5 млн євро. Найближчим часом 23-річний поляк підпише контракт з київським клубом.

Сторони обговорюють трансфер в Монако, де зараз знаходиться Ігор Суркіс.

Нагадаємо, взимку з «Леха» у «Динамо» перейшов угорський захисник Тамаш Кадар, а раніше кияни купували у польського клубу форварда Лукаша Теодорчика.