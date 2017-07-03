Легенда "Челсі" Джон Террі переходить в "Астон Віллу"

Колишній багаторічний капітан лондонського "Челсі" і збірної Англії з футболу захисник Джон Террі підписав контракт з клубом "Астон Вілла". Про це повідомив в Twitter китайський власник клубу з Бірмінгема Тоні Ся.

"Ласкаво просимо в Бірмінгем і "Астон Віллу", Джон Террі. Офіційне оголошення буде трохи пізніше", – написав китайський бізнесмен в соцмережі.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що 36-річний Террі підпише однорічний контракт з "Астон Вилою" у статусі вільного агента.

Террі, який дебютував в основній команді "Челсі" в 1998 році, провів свій останній матч у формі "Синіх" 21 травня цього року в рамках заключного туру чемпіонату Англії сезону-2016/17 проти "Сандерленда". У складі "Челсі" Террі став п'ятикратним чемпіоном Англії, п'ятиразовим володарем Кубка країни, триразовим володарем Кубка футбольної ліги, дворазовим володарем Суперкубка Англії, він також виграв Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

"Астон Вілла" виступає в Чемпіоншипі (другому за силою дивізіоні країни) і в минулому сезоні посіла 13-е місце.