Любов по-російськи: Марадону в Росії вже звинуватили в сексуальному скандалі

Росіянка з Санкт-Петербурга пред'явила звинувачення легенді аргентинського і світового футболу Дієго Марадоні в сексуальних домаганнях.

Дівчина повідомила, що прийшла в елітний пітерський готель у компанії Марадони і ще кількох представниць жіночої статі. За словами жительки Російської Федерації, в номері компанія випила спиртного, а через півгодини петербуженка вибігла з кімнати напівоголеною, впала на диван в холі і заявила співробітникам готелю, що Дієго Марадона її домагався.

За іншою версією, після спільного розпиття спиртного представники футболіста самі запропонували дівчині покинути номер. Закутавши дівчину в ковдру, сек'юріті винесли її з приміщення.

При цьому в поліції громадянка повідомила, що Марадона нібито запропонував їй 500 євро за інтимні послуги. За словами мешканки міста на Неві, вона опинилася в номері зірки з професійного журналістського інтересу, вирішивши взяти інтерв'ю, повідомляють dni.ru.

Як повідомляв сьогодні УНІАН, Дієго Марадона виявив бажання взяти російське громадянство. Крім того, він розраховує очолити збірну цієї країни, а Путіна назвав "своїм кумиром".