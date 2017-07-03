Дієго Марадона захотів отримати російське громадянство, назвавши Путіна "своїм кумиром"

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона висловив бажання прийняти громадянство Росії. Про це повідомляє "Советский спорт".

Марадона прибув у Москву 30 червня в рамках руху "Росія любить футбол", пише видання. Він також відвідав фінал Кубка конфедерацій, який проходив у РФ.

В ході візиту колишній футболіст заявив, що дуже сподівається на зустріч зі своїм кумиром", президентом РФ Володимиром Путіним, і виявив бажання очолити збірну Росії.

Аргентинець Дієго Марадона за свою кар'єру виступав у клубах з Аргентини, Іспанії, Італії. За збірну Аргентини він зіграв 91 матч і забив 34 голи. У 1986 році разом з національною командою він завоював золото чемпіонату світу.