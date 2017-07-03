Дієго Марадона захотів отримати російське громадянство, назвавши Путіна "своїм кумиром"
10:46, 03 липня 2017Футбол
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Одіозна футбольна особистість Дієго Марадона зробив гучну заяву під час візиту в Москву.
Дієго Марадона / sportfm.ru
Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона висловив бажання прийняти громадянство Росії. Про це повідомляє "Советский спорт".
Марадона прибув у Москву 30 червня в рамках руху "Росія любить футбол", пише видання. Він також відвідав фінал Кубка конфедерацій, який проходив у РФ.
В ході візиту колишній футболіст заявив, що дуже сподівається на зустріч зі своїм кумиром", президентом РФ Володимиром Путіним, і виявив бажання очолити збірну Росії.
Аргентинець Дієго Марадона за свою кар'єру виступав у клубах з Аргентини, Іспанії, Італії. За збірну Аргентини він зіграв 91 матч і забив 34 голи. У 1986 році разом з національною командою він завоював золото чемпіонату світу.
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