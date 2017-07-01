Мессі одружився у своєму рідному місті в Аргентині (відео)

Вчора Ліонель Мессі в рідному місті Росаріо одружився на своїй дівчині Антонеллі, і весілля одного з кращих футболістів в історії футболу стало головною подією дня в Аргентині, повідомляє SportArena.

У 8:15 вечора за аргентинським часом вони офіційно вступили у шлюб.

На весіллі були присутні понад 250 зіркових гостей, включаючи колишніх і нинішніх одноклубників по Барселоні: Хаві Ернандес, Луїс Суарес, Карлес Пуйоль, Самуель Ето'О, Неймар, Хорді Альба, Серхіо Бускетс, Сеск Фабрегас, Жерар Піке з дружиною Шакірою.

Також приїхали на урочистості партнери по збірній Есек'єль Лавессі, Серхіо Агуеро, Максі Родрігес, Серхіо Ромеро. Були помічені колишній тенісист Гільєрмо Корія і актор Ніко Васкес.

Подія висвітлювалася в аргентинських ЗМІ, яким, правда, був наданий лише доступ до червоної доріжки. Сама церемонія одруження була закритою для журналістів, що не дивно, адже Ліонель воліє уникати спілкування з пресою.

Тим не менше, кілька фрагментів навіть закритої частини стали надбанням громадськості.