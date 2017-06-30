Луганська "Зоря" буде грати матчі Ліги Європи на "Арені-Львів"

Луганська "Зоря" поточний розіграш Ліги Європи почне з групової стадії і проведе як мінімум 3 домашні поєдинки, повідомляє SportArena.

При цьому, найімовірніше, домашньою ареною для "Зорі" стане "Арена Львів".

«У ситуації з "Зорею" все узгоджено, вигідні умови і для клубу, і для стадіону. Наступного тижня приїдуть керівники "Зорі" і представники УЄФА, аби остаточно затвердити і поставити печатку під угодою», — розповів Директор державного підприємства Арена Львів Євген Болкун.

«З "Зорею" у нас немає ніяких розбіжностей. Крім того, можу зазначити, що на матчах Ліги Європи у Львові буде нововведення — ми встановимо електронну систему фіксації голів», - додав Болкун.

Нагадаємо, на минулий розіграш Ліги Європи "Зоря" вибрала домашнім стадіоном арену "Чорноморець" в Одесі, однак згодом у луганського клубу виник з Моряками фінансовий конфлікт, унаслідок якого співпрацю на наступний сезон продовжено не було.