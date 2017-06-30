Легенда легкої атлетики Усейн Болт буде тренуватися з дортмундською "Боруссією"

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт буде тренуватися з дортмундською «Боруссією». Ямайський спринтер має тверде бажання пробитися в команду.

«Я буду тренуватися з ними. Подивимося, як піде навчання. Якщо все буде добре, я скажу, що хочу грати за них, якщо такого не буде, я замовкну», – сказав Болт журналістам газети Marca.

Читайте такожЛегендарний легкоатлет Усейн Болт в останній раз візьме участь у "Діамантовій лізі"Нагадаємо, в минулому році Болт вже заявляв про намір пробитися в професійний футбол. Легендарний ямайський спортсмен є затятим шанувальником «Манчестер Юнайтед».

Як повідомляв УНІАН, Усейн Болт планує завершити кар'єру спринтера цього літа. В останній раз він виступить на чемпіонаті світу в Лондоні, який відбудеться в першій половині серпня.