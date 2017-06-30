Український футболіст угорського "Вашаша" забив два голи у Лізі Європи

У Петах-Тікві відбувся матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому "Бейтар" з Єрусалиму приймав угорський "Вашаш" і обіграв суперника з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

У настільки результативній грі відразу двічі відзначився український легіонер угорського клубу Євген Павлов. На 36-й хвилині українець зрівняв рахунок у матчі (1:1), а в самій кінцівці тайму, на 43-й, вивів свою команду вперед.

Більш того, на 52-й хвилині рахунок став 3:1 на користь гостей і тримався до 88-ї хвилини, поки в кінцівці ізраїльтяни не забили три голи поспіль - 4:3.

Тим не менш, у клубу українського легіонера буде шанс відігратися в матчі-відповіді, який відбудеться 6 липня в Будапешті.

Як повідомляв УНІАН, українські команди стартують в Лізі Європи з 3-го відбіркового раунду, матчі якого пройдуть 27 липня і 3-го серпня.