"Металіст-1925" зустрінеться з тернопільською "Нивою" в першому колі Кубка України

12:11, 30 червня 2017
Футбол
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У Будинку футболу відбулося жеребкування першого раунду турніру.

26 команд дізналися імена суперників на першому етапі Кубка України / ffu.org.ua

Сьогодні в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування першого раунду Кубка України, повідомляє ФФУ.

У жеребкуванні брали участь 22 представника Другої ліги ПФЛ, володар Кубка України серед аматорських команд – СК «Чайка» (Київська обл.) та фіналіст Кубка України серед аматорських команд – «Демня» (Львівська обл.) – загалом, 26 команд..

В Кубку вони були поділені на 13 пар.

СК «Дніпро-1» – «Буковина»

«Металург» – «Полісся»

«Тернопіль» – «Агробізнес»

«Арсенал-Київщина» – «Прикарпаття»

«Чайка» – «Рух»

«Таврія» – «Скала»

«Демня» – «Дніпро»

ФК «Львів» – «Кремінь»

«Металіст 1925» – «Нива» Тернопіль

«Суднобудівник» – «Балкани»

«Нікополь» – «Світ»

«Реал-Фарма» – «Енергія»

«Поділля» – «Нива» Вінниця

Базовий день першого попереднього етапу Кубка України – 9 липня

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Теги: #Дніпро#Кубок України#Металіст 1925