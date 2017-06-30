"Металіст-1925" зустрінеться з тернопільською "Нивою" в першому колі Кубка України

У Будинку футболу відбулося жеребкування першого раунду турніру.

Сьогодні в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування першого раунду Кубка України, повідомляє ФФУ. У жеребкуванні брали участь 22 представника Другої ліги ПФЛ, володар Кубка України серед аматорських команд – СК «Чайка» (Київська обл.) та фіналіст Кубка України серед аматорських команд – «Демня» (Львівська обл.) – загалом, 26 команд.. В Кубку вони були поділені на 13 пар. СК «Дніпро-1» – «Буковина» «Металург» – «Полісся» «Тернопіль» – «Агробізнес» «Арсенал-Київщина» – «Прикарпаття» «Чайка» – «Рух» «Таврія» – «Скала» «Демня» – «Дніпро» ФК «Львів» – «Кремінь» «Металіст 1925» – «Нива» Тернопіль «Суднобудівник» – «Балкани» «Нікополь» – «Світ» «Реал-Фарма» – «Енергія» «Поділля» – «Нива» Вінниця Базовий день першого попереднього етапу Кубка України – 9 липня

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