"Металіст-1925" зустрінеться з тернопільською "Нивою" в першому колі Кубка України
У Будинку футболу відбулося жеребкування першого раунду турніру.
Сьогодні в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування першого раунду Кубка України, повідомляє ФФУ.
У жеребкуванні брали участь 22 представника Другої ліги ПФЛ, володар Кубка України серед аматорських команд – СК «Чайка» (Київська обл.) та фіналіст Кубка України серед аматорських команд – «Демня» (Львівська обл.) – загалом, 26 команд..
В Кубку вони були поділені на 13 пар.
СК «Дніпро-1» – «Буковина»
«Металург» – «Полісся»
«Тернопіль» – «Агробізнес»
«Арсенал-Київщина» – «Прикарпаття»
«Чайка» – «Рух»
«Таврія» – «Скала»
«Демня» – «Дніпро»
ФК «Львів» – «Кремінь»
«Металіст 1925» – «Нива» Тернопіль
«Суднобудівник» – «Балкани»
«Нікополь» – «Світ»
«Реал-Фарма» – «Енергія»
«Поділля» – «Нива» Вінниця
Базовий день першого попереднього етапу Кубка України – 9 липня