У Чилі розслідують справу лікарів: хірурги дивилися матч з Португалією під час операції (відео)

Адміністрація лікарні при Чилійському університеті ініціювала перевірку щодо лікарів, які перервали серйозну операцію для того, щоб подивитися матч Кубка конфедерацій.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пацієнт почуває себе добре і зараз проходить відновлення.

Госпіталь визнав подію проявом "неповаги по відношенню до пацієнта". На щастя, операція пройшла успішно. Зараз пацієнт проходить відновлення.

Скандал був викликаний відео, яке потрапило в Інтернет, на якому чилійські хірурги відволікалися від операції, щоб побачити півфінальний матч Кубка конфедерацій між збірними Чилі та Португалії. Гра відбулася у середу, 28 червня, у російській Казані. Подія бурхливо обговорювалося в Мережі.

До речі, привід для радості у хірургів дійсно був: у серії пенальті збірна обіграла Португалію — 3:0.