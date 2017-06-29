Бразильський арбітр з пістолетом намагався заарештувати футболіста

Під час футбольного матчу бразильської аматорської футбольної ліги арбітр Камілу Еустакіо де Соуза з пістолетом намагався заарештувати гравця.

Один з футболістів гостро відреагував на призначення арбітром пенальті і вдарив його.

Де Соуза побіг на лавку, щоб дістати зі свого рюкзака пістолет і наручники. Побачивши це, винний гравець переліз через паркан і втік в роздягальню.

"Мої дії не були надмірними. Я відповідав за гру і контролював ситуацію. Я прийняв рішення діяти в якості поліцейського і заарештувати громадянина, який на мене напав.

Я взяв наручники, щоб всі могли бачити, що я не збираюся використовувати агресію, а тільки планую взяти гравця під варту ", - цитує Де Соузу The Mirror.

Зазначимо, за свої дії Де Соуза може бути на два роки відсторонений від суддівства.