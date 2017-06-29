Гравець "Динамо" Беланда сьогодні повинен прилетіти в Стамбул

Півзахисник київського «Динамо» Юнес Беланда, який, як повідомлялося, кілька днів тому, вже підписав контракт з «Галатасараєм», сьогодні після обіду прилетить в Стамбул, повідомляє dynamo.kiev.ua з посиланням на турецькі ЗМІ.

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Контракт Беланди зі щорічною зарплатою близько 3-х млн євро підписаний на 4 роки. «Динамо» отримає 8 мільйонів євро в розстрочку за півтора року, а також ще мільйон (за іншими джерелами — два) у вигляді бонусів, зокрема, за участь футболіста в матчах Ліги чемпіонів.