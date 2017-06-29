Голова незалежної комісії WADA розповів про систему приховування допінгу в російському футболі

Голова незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річард Макларен вважає, що в російському футболі діє особлива система приховування допінгу. Це випливає з інтерв'ю канадського юриста телеканалу ARD, витяги з якого опубліковані в середу, 28 червня, повідомляє Deutsche Welle.

"Є 155 проб, які ще не були проаналізовані. Вони були вилучені WADA. Ми поінформували про це ФІФА", - повідомив Макларен. Експерт вважає, що ці зразки сечі або піддалися маніпуляціям, щоб уникнути позитивних результатів допінг-тестів, або ж містять заборонені речовини, які вдасться виявити при повторній перевірці.

Юрист прийшов до висновку, що в Росії розроблена спеціальна система, що дозволяє російським футболістам уникнути звинувачень у застосуванні нелегальних субстанцій. На думку керівника комісії WADA, мова, зокрема, йде про набір "чистих" зразків, які використовувалися спортсменами. На підтвердження своїх слів Річард Макларен посилається на електронну переписку російських спортивних функціонерів.

Читайте такожФІФА підозрює всіх футболістів збірної Росії у вживанні допінгу перед ЧС-2014 — ЗМІТак, у листі одного з них - імена чиновників не розкриваються, оскільки мова йде про наявне розслідуванні - повідомляється, що в пробі, що належить футболістові з російської прем'єр-ліги, виявлений заборонений препарат - дексаметазон. Цей синтетичний глюкокортикостероїд має протизапальну та імунодепресивну дію.

У відповіді на електронне послання мова йде про можливі "пропозиції", "варіанти" дій і "карантин". З документів випливає, що в якості варіанту вирішення називається підміна проби, передає ARD. "У нас є певного роду інформація, де містяться відсилання до спроб знайти зразок, який би підходив для можливої підміни", - пояснює Макларен.

Повідомлення про те, що відразу кілька гравців "Спартака", можливо, приймали допінг, з'явилися у російських ЗМІ ще в жовтні 2013 року. Макларен вважає, що це - "лише верхівка айсберга". За його словами, мова може йти в цілому про 30 футболістів.

У зв'язку з цим канадський експерт закликав Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) призначити спеціального слідчого, який займеться можливим застосуванням допінгу в цьому виді спорту в Росії. При цьому Річард Макларен висловив упевненість в необхідності загальнонаціонального розслідування.

У свою чергу, ФІФА на вимогу канадця поки не відреагувала, заявивши лише, що "розслідування за звинуваченнями в адресу футболістів, згаданих у так званій доповіді Макларена, будуть продовжені в тісній співпраці з WADA".