Українські футболісти візьмуть участь у перших матчах Ліги Європи

Сьогодні відбудуться 50 поєдинків першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2017/18. На цій стадії турніру візьмуть участь 100 команд, що представляють найслабші країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Вони утворюють 50 пар, переможці яких вийдуть в наступний раунд, повідомляє SportArena.

Незважаючи на те, що українські клуби не стартують на цій стадії (Олімпік та Олександрія почнуть єврокубковий шлях з 3-го кваліфікаційного раунду), чимало клубів представлено українськими футболістами. Серед найбільш відомих з них — екс-форвард "Волині" Євген Павлов (зіграє за угорський Бешаш у виїзній зустрічі з Бейтаром), екс-захисник Дніпра Олексій Ларін (у складі болгарського Дунава проти Іртиша), форвард Олександр Нойок, який виступав за "Металіст" (зіграє за "Динамо" Мінськ проти фарерської НДІ), Дмитро Льопа (у складі хорватського Осієк проти Санта-Коломи з Андорри).

Особливу увагу слід приділити польським клубам, у складі яких виступають відразу три українці. Лех екс-захисника Карпат Володимира Костевича зіграє вдома проти македонського Пелістера, а Ягеллонія, де виступають півзахисники Тарас Романчук і Дмитро Хомченовський, буде протистояти на виїзді Динамо Батумі, за який грає вихованець київського "Динамо" — воротар Анатолій Тимофєєв.

Старт першого поєдинку Ліги Європи буде дано о 15:00 за київським часом, коли вірменський Ширак прийме словенську Горіцу. Останні матчі 1-го кола будуть зіграні в 22:15, Рейк'явік зіграє проти фінського Сейняоен, а інший ісландський клуб — Стьярнан — буде протистояти ірландському Шемрок Роверс.