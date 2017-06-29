Два бразильських легіонера продовжили контракти з луганською "Зорею"

Луганський футбольний клуб "Зоря" продовжив контрактні угоди з двома бразильськими легіонерами – Рафаелем Форстером і Пауліньо, повідомляє прес-служба клубу.

Рафаель Форстер і Пауліньо перейшли у стан «чорно-білих» у січні 2016-го року. У минулому сезоні Форстер зіграв 32 матчі і забив 8 голів. Що стосується Пауліньо, то він провів у сезоні 2016/2017 37 поєдинків.

Як повідомляв УНІАН, минулий сезон Прем'єр-ліги "Зоря" завершила на 3-му місці в турнірній таблиці і восени буде грати в груповому турнірі другого за значимістю єврокубка - Ліги Європи.