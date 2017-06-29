4 поліцейським пред'явили звинувачення через загибель 96 людей на стадіоні "Хіллсборо" у 1989 році

У Великобританії 28 червня пред'явили звинувачення шести людям по справі про тисняву на стадіоні "Хіллсборо" у 1989 році, в якій загинули 96 людей, передає Медуза.

Колишнього головного суперінтенданта поліції Південного Йоркшира Девіда Дакенфілда, який віддав наказ пустити на вже заповнені трибуни вболівальників, які запізнилися, звинуватили в ненавмисному вбивстві 95 осіб.

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Як пояснили в Королівській службі обвинувачів, закон не дозволяє залучити Дакенфілда до відповідальності за смерть 96-ї людини, яка померла через майже чотири роки після того, що сталося.

Юрист Пітер Меткалф, колишній головний суперінтендант Дональд Дентон і його підлеглий Алан Фостер обвинувачуються у перешкоджанні здійсненню правосуддя за те, що змінили свідчення поліцейських про те, що трапилося під час попередніх розглядів.

Звинувачення також пред'явлені колишньому головному констеблеві Південного Йоркшира і Мерсисайда Норману Беттісону і Грему Генрі Макреллу, який відповідав за безпеку в клубі "Шеффілд Уенсдей".

Всі обвинувачені, крім Дакенфілда, постануть перед судом 9 серпня. Для початку процесу проти нього обвинувачення потрібно домогтися скасування рішення судді 1999 року, який розглядав приватне обвинувачення проти поліцейського і знову заборонив залучати його до відповідальності.

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Тиснява на стадіоні "Хіллсборо", в результаті якої загинули 96 осіб і близько 400 постраждали, сталася 15 квітня 1989 року під час півфіналу Кубка Англії з футболу між клубами "Ноттінгем Форест" і "Ліверпуль". Це сталося через те, що поліція направила дві тисячі вболівальників, які запізнилися, на повні трибуни, обмежені металевими гратами.

Нагадаємо, в 2016 році було завершено нове судове дізнання причин смерті 96 загиблих. Присяжні прийшли до висновку, що до загибелі людей призвели помилкові дії поліції.