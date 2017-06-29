4 поліцейським пред'явили звинувачення через загибель 96 людей на стадіоні "Хіллсборо" у 1989 році

03:39, 29 червня 2017
Футбол
324

Усі обвинувачені, крім Дакенфілда, постануть перед судом 9 серпня.

REUTERS

У Великобританії 28 червня пред'явили звинувачення шести людям по справі про тисняву на стадіоні "Хіллсборо" у 1989 році, в якій загинули 96 людей, передає Медуза.

Колишнього головного суперінтенданта поліції Південного Йоркшира Девіда Дакенфілда, який віддав наказ пустити на вже заповнені трибуни вболівальників, які запізнилися, звинуватили в ненавмисному вбивстві 95 осіб.

Читайте такожТиснява під час трансляції матчу "Ювентус" - "Реал" у Турині: кількість постраждалих зросла до 1400 осіб (фото, відео)

Як пояснили в Королівській службі обвинувачів, закон не дозволяє залучити Дакенфілда до відповідальності за смерть 96-ї людини, яка померла через майже чотири роки після того, що сталося.

Юрист Пітер Меткалф, колишній головний суперінтендант Дональд Дентон і його підлеглий Алан Фостер обвинувачуються у перешкоджанні здійсненню правосуддя за те, що змінили свідчення поліцейських про те, що трапилося під час попередніх розглядів.

Звинувачення також пред'явлені колишньому головному констеблеві Південного Йоркшира і Мерсисайда Норману Беттісону і Грему Генрі Макреллу, який відповідав за безпеку в клубі "Шеффілд Уенсдей".

Всі обвинувачені, крім Дакенфілда, постануть перед судом 9 серпня. Для початку процесу проти нього обвинувачення потрібно домогтися скасування рішення судді 1999 року, який розглядав приватне обвинувачення проти поліцейського і знову заборонив залучати його до відповідальності.

Читайте такожУ тисняві перед матчем на стадіоні у Гондурасі загинули чотири вболівальника

Тиснява на стадіоні "Хіллсборо", в результаті якої загинули 96 осіб і близько 400 постраждали, сталася 15 квітня 1989 року під час півфіналу Кубка Англії з футболу між клубами "Ноттінгем Форест" і "Ліверпуль". Це сталося через те, що поліція направила дві тисячі вболівальників, які запізнилися, на повні трибуни, обмежені металевими гратами.

Нагадаємо, в 2016 році було завершено нове судове дізнання причин смерті 96 загиблих. Присяжні прийшли до висновку, що до загибелі людей призвели помилкові дії поліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #тиснява на стадіоні#тиснява на Хіллсборо