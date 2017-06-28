У Національному музеї історії України відкриється виставка, присвячена київському "Динамо"

У Національному музеї історії України відкриється виставка, присвячена 90-річчю «Динамо». На ній будуть представлені матеріали з фондів ФК «Динамо» Київ і НМІУ.

У центральній частині виставки будуть представлені Кубок володарів кубків 1975 і Кубок володарів Кубків 1986 року.

Тематично зал буде розділений на дві частини: ліва присвячена періоду «Динамо» до 1991 року, праворуч будуть представлені досягнення клубу під час незалежності України.

Серед експонатів будуть оригінальний абонемент на матчі «Динамо» 1941 року, кришталева бутса Олега Блохіна за 200-й гол за «Динамо», фотографії, грамоти та багато іншого.

Відкриття виставки відбудеться 29 червня о 16.00, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

13 травня цього року київському "Динамо" виповнилося 90 років. За 90-річну історію динамівці різних поколінь завоювали 60 титулів. Серед них - 28 чемпіонств СРСР і України, 20 національних Кубків, три єврокубки. Зіркові склади «Динамо» зразка 1975-го, 1986-го і 1998-го років стали одними з найсильніших команд в історії європейського футболу.