Зіграно перший матч сезону Ліги чемпіонів, фінал якої пройде в Києві

Сьогодні з матчів першого раунду кваліфікації стартувала Ліга чемпіонів-2017/18.

У першому матчі нового сезону головного єврокубкового турніру чемпіон Вірменії "Алашкерт" переграв андоррську "Санта-Колому" з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Інші три сьогоднішні матчі почалися о 21.00 за київським часом.

"Вікінгур" (Фарери) — "Трепча" (Косово), 21:00

"Нью-Сейнтс" (Уельс) — "Еуропа" (Гібралтар), 21:00

"Хайберніанс" (Мальта) — "Таллінн" (Естонія), 21:00

Відзначимо, що клуби з Косово вперше беруть участь в Лізі чемпіонів.

У п'ятому матчі 1-го раунду кваліфікації завтра зіграють "Лінфілд" (Північна Ірландія) і "Фьорита" (Сан-Марино).

Фінал Ліги чемпіонів-2017/18 пройде в Києві на НСК "Олімпійський" 26 травня 2018 року.