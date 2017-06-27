Київське "Динамо" отримає за свого легіонера 10 мільйонів євро

Мароканський півзахисник, який належить київському "Динамо", Юнес Беланда продовжить кар'єру в Туреччині. Про це повідомляють Футбольні трансфери з посиланням на турецькі ЗМІ.

Стамбульський "Галатасарай" домовився із українським клубом щодо трансферу марокканця. "Галатасарай" заплатить за 27-річного футболіста 8 млн євро + 2 млн у вигляді бонусів.

Офіційно про трансфер буде оголошено у найближчі дні, після того як Беланда пройде медогляд. Очікується, що Юнес підпише з "Галатасараєм" 4-річний контракт.

Відзначимо, що минулий сезон Беланда провів у оренді у французькій "Ніцці".