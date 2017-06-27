Київське "Динамо" отримає за свого легіонера 10 мільйонів євро
17:08, 27 червня 2017Футбол
416
Мароканець Беланда стане гравцем "Галатасарая".
Юнес Беланда / patrioty.org.ua
Мароканський півзахисник, який належить київському "Динамо", Юнес Беланда продовжить кар'єру в Туреччині. Про це повідомляють Футбольні трансфери з посиланням на турецькі ЗМІ.
Стамбульський "Галатасарай" домовився із українським клубом щодо трансферу марокканця. "Галатасарай" заплатить за 27-річного футболіста 8 млн євро + 2 млн у вигляді бонусів.
Офіційно про трансфер буде оголошено у найближчі дні, після того як Беланда пройде медогляд. Очікується, що Юнес підпише з "Галатасараєм" 4-річний контракт.
Відзначимо, що минулий сезон Беланда провів у оренді у французькій "Ніцці".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter