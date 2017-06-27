У тренерському штабі "Динамо" працюватиме новий наставник з Хорватії

У тренерському штабі київського "Динамо" є поповнення. Одним з помічників Олександра Хацевича став хорватський спеціаліст Ромео Вендлер.

Про це Хацкевич розповів в інтерв'ю офіційному сайту ФК "Динамо". Останні чотири роки Ромео Вендлер працював у клубній системі німецького "Хоффенхайма". Там він відповідав за тактичну спрямованість роботи гравців групи атаки, працював над їхньою взаємодією при обороні та при атаці.

Новий тренер приєднався до клубу вчора.

Читайте такожГоловний тренер "Динамо" Хацкевич: Першу половину збору присвятимо силовій роботі, другу - тактиці (відео) "Основний акцент роботи Вендлера, вже коли ми повернемося зі зборів, буде спрямований на клубну академію. У ДЮФШ він буде відповідати за тренувальний процес, за той напрям розвитку, який ми обрали", - розповів головний тренер команди Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" вирушило на тренувальний збір до Австрії. В основній групі виконавців відсутні форварди Кравець та Гладкий, які поки що травмовані.

14 липня кияни дізнаються суперника у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, а 15--го числа відкриють сезон матчем за Суперкубок України з "Шахтарем".