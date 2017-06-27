Украинец Ротань стал игроком "Славии" вместе с еще двумя звездными новичками

Півзахисник збірної України, екс-капітан "Дніпра" Руслан Ротань став гравцем чеської "Славії". Про це повідомив офіційний твіттер празького клубу.

35-річний футболіст в останні дні був на перегляді у "Славії". Деталі угоди поки що залишаються невідомими.

Разом з ветераном української збірної "Славія", яка є діючим чемпіоном Чехії, підписала ще двох зіркових виконавців - екс-гравця "Зеніту" португальця Данні та футболіста збірної Туреччини Халіла Алтинтопа.