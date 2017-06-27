Украинец Ротань стал игроком "Славии" вместе с еще двумя звездными новичками
15:44, 27 червня 2017Футбол
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35-летний Руслан Ротань успешно прошел просмотр и подписал контракт с чемпионом Чехии
Руслан Ротань став гравцем чеської "Славії" / slavia.cz
Півзахисник збірної України, екс-капітан "Дніпра" Руслан Ротань став гравцем чеської "Славії". Про це повідомив офіційний твіттер празького клубу.
35-річний футболіст в останні дні був на перегляді у "Славії". Деталі угоди поки що залишаються невідомими.
Разом з ветераном української збірної "Славія", яка є діючим чемпіоном Чехії, підписала ще двох зіркових виконавців - екс-гравця "Зеніту" португальця Данні та футболіста збірної Туреччини Халіла Алтинтопа.
Ruslan Rotaň působil v ukrajinském týmu Dněpr. Tři roky také hrál za Dynamo Kyjev. Ukrajinský záložník je také oporou reprezentačního týmu. pic.twitter.com/UmUn8MCDan— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 27 червня 2017 р.
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