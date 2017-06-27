Головний тренер "Динамо" Хацкевич: Першу половину збору присвятимо силовій роботі, другу - тактиці (відео)

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про плани на австрійський збір «біло-синіх» в інтерв'ю клубній прес-службі, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Із завтрашнього дня і до 30-го числа, тобто до першої контрольної гри, ми знову будемо готуватися в режимі двох тренувань на день. У нас запланована як аеробна робота, так і силова, ми повинні до кінця виконати цю програму. Але в основному, звичайно, ми вже більше зосередимося на роботі над тактикою, над командними діями. Як ви знаєте, у нас заплановано шість контрольних ігор, так що друга частина збору буде спрямована вже більше на тактику", - зазначив Хацкевич.

Читайте такожХацкевич: Тренер завжди правий. Якщо тренер не правий - дивись пункт першийТренер також особливо відзначив гравців збірної України: "Андрій Ярмоленко і Микола Морозюк тільки вчора приєдналися до групи і виконали першу роботу. Тому, коли у основної групи будуть ігрові серії і тактика, їм ще треба буде виконати силову і бігову роботу, яку інші хлопці вже виконали. Так що до їх навантаженні ми також будемо підходити диференційовано".

Говорячи про умови підготовки, Хацкевич зазначив: "Поле, як ви бачите, в прекрасному стані. Готель також високого рівня, є хороший спа-комплекс, необхідний футболістам для відновлення. Створені всі умови для якісної підготовки до нового сезону".

А говорячи про нового тренера Ромео Вендлере, зауважив: "Він приєднався до нас тільки сьогодні. Останніх чотири роки Ромео працював у клубній системі «Хоффенхайма», відповідав за тактичну спрямованість роботи гравців групи атаки, як потрібно взаємодіяти при обороні і при атаці. Але основний акцент його роботи, вже коли ми повернемося зі зборів, буде спрямований на клубну академію. У ДЮФШ він буде відповідати за тренувальний процес, за той напрямок, який ми обрали".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" напередодні вирушило на тренувальний збір до Австрії, де проведе 6 контрольних матчів.