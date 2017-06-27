Президент іспанського "Бетіса" відмовився від українського легіонера Зозулі

Керівництво іспанського футбольного клубу "Бетіс" цього літа суттєво скоротить чисельність футболістів у першій команді, повідомляє Команда 1 з посиланням на іспанську Marca.

Серед тих, кого головний тренер Кіке Сетьен назвав у числі непотрібних йому виконавців, виявився й український нападник Роман Зозуля. Про це, нібито, президент клубу Анхель Харо вже особисто повідомив нашому футболісту.

Читайте такожНове керівництво іспанського "Бетіса" не бачить українця Зозулю в складі командиРазом з тим, у керівників іспанського ФК можуть виникнути проблеми з пошуком нової команди для колишнього форварда "Дніпра". По-перше, після невдалої оренди в "Райо Вальєкано" Зозуля довгий час не виходив на поле. А по-друге, його контракт з "Бетісом" розрахований ще на два роки.

Очікується, що найближчим часом сторони повинні прийти до якогось рішення з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, Роман Зозуля був відданий "Бетісом" в аренду в інший іспанський клуб "Райо Вальєкано", ультраліві фанати якого зажадали вигнати футболіста і звинуватили його в нацизмі. Зозуля повернувся в "Бетіс", де до останнього часу тренувався і підтримував форму.