На "Арені Львів" сьогодні відбудеться матч пам’яті видатного футболіста Баля

Сьогодні, 26-го червня, на "Арені Львів" зберуться зірки українського футболу, аби вшанувати пам’ять видатного львів’янина, екс-футболіста київського "Динамо" Андрія Баля, повідомляє 032.ua.

На футбольний поєдинок до Львова приїдуть легендарні для українського футболу постаті: Олексій Михайличенко, Олег Лужний, Анатолій Дем’яненко, Олександр Шовковський, Василь Рац та багато інших.

Футбольний турнір на "Арені Львів" організовують за підтримки "Альфа Джаз Фесту". Початок о 13:00.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Баль помер 9 серпня 2014 року. Баль різко відчув себе погано вранці, під час матчу ветеранів на стадіоні ім. Баннікова, в якому також брав участь.

У складі київського «Динамо» Андрій Баль чотири рази перемагав в чемпіонаті СРСР і чотири рази в Кубку СРСР, ставав володарем Кубка кубків УЄФА. У складі збірної СРСР виступав на Кубку світу-1982, в складі юніорської збірної СРСР ставав чемпіоном світу і чемпіоном Європи. В останні роки Андрій Баль працював в структурі ФК «Динамо» - спершу асистентом тренера, потім тренером-селекціонером.