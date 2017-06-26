"Шахтар" проведе передсезонний збір у Німеччині, де зіграє 6 товариських матчів

26 червня «гірники» відправляються на тренувальний збір до Німеччини, де зіграють серію контрольних матчів, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Три зустрічі вже підтверджені:

1 липня. 17:30. «Шахтар» – «Бохум» (Німеччина)

5 липня. 18:30. «Шахтар» – «Хольштайн» (Кіль, Німеччина)

9 липня. 18:00. «Шахтар» – ПАОК (Салоніки, Греція)

Також на 29 червня, 3 і 7 липня заплановано ще три поєдинки. Хто буде суперником чемпіона України, стане відомо в найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, головний суперник гірників на внутрішньоукраїнську арені київське "Динамо" влітку проведе передсезонний збір в Австрії, де також зіграє шість контрольних матчів.

Старт нового футбольного сезону в Україні заплановано на 15 липня, коли в Одесі пройде матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо".