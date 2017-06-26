"Шахтар" проведе передсезонний збір у Німеччині, де зіграє 6 товариських матчів
Гірники вже підтвердили три матчі на офіційному рівні.
26 червня «гірники» відправляються на тренувальний збір до Німеччини, де зіграють серію контрольних матчів, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".
Три зустрічі вже підтверджені:
1 липня. 17:30. «Шахтар» – «Бохум» (Німеччина)
5 липня. 18:30. «Шахтар» – «Хольштайн» (Кіль, Німеччина)
9 липня. 18:00. «Шахтар» – ПАОК (Салоніки, Греція)
Також на 29 червня, 3 і 7 липня заплановано ще три поєдинки. Хто буде суперником чемпіона України, стане відомо в найближчі дні.
Як повідомляв УНІАН, головний суперник гірників на внутрішньоукраїнську арені київське "Динамо" влітку проведе передсезонний збір в Австрії, де також зіграє шість контрольних матчів.
Старт нового футбольного сезону в Україні заплановано на 15 липня, коли в Одесі пройде матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо".