Батько Жозе Моуріньо помер на 80-му році життя

У неділю, 25 червня, помер Фелікс Моурінью — батько головного тренера англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью, повідомляє Isport з посиланням на португальську A Bola.

Моурінью-старший, якому 17 червня виповнилося 79 років, у молодості був футболістом і виступав на позиції воротаря. Свою кар'єру він почав у "Віторії" з Сетубала, з якою двічі вигравав Кубок Португалії, а у 1968-1974 роках виступав за "Белененсеш", в якому пізніше, у 80-х роках, був помічником тренера і головним тренером.

Жозе Моурінью під час ігрової кар'єри виступав у двох командах під керівництвом батька: у сезоні-1981/82 — за "Ріу Аве", в сезоні-1982/83 — за "Белененсеш".

Жозе Моурінью в неділю в своєму акаунті в Instagram опублікував дитячу фотографію разом з батьком, залишивши її без коментарів.