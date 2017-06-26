Київське "Динамо" буде готуватися до нового футбольного сезону в Австрії і проведе 6 матчів

Київське «Динамо», яке в минулий понеділок вийшло з відпустки, напередодні зібралося в повному складі, з урахуванням «збірників» (ці футболісти після червневих матчів у складах своїх національних і молодіжних команд отримали відповідну «відстрочку» на кілька днів), а вже в понеділок вранці вирушить на міжсезонний збір, який проходитиме в Австрії і триватиме до 9 липня, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

У складі команди Олександра Хацкевича на цьому етапі підготовки до сезону буде працювати 28 футболістів (4 воротаря і 24 польових гравця).

Зазначимо, що після виступу в інших командах на правах оренди в розташування «Динамо» повернулися Жуніор Мораєс, Артем Кравець, Сергій Мякушко, Олександр Гладкий, Олександр Андрієвський і Дмитро Хльобас. Але не всі вони відправляються на австрійський збір «біло-синіх». Так, Кравець отримав пошкодження на одному з останніх тренувань і з цієї причини залишиться в Києві, а Мякушко, Андрієвський і Гладкий поки тренуються у складі молодіжної команди «Динамо». Це ж стосується Павла Лук'янчука.

Що стосується молодих виконавців, яким належить працювати з першою командою «Динамо» в Австрії, то це воротарі-Георгій Бущан, Володимир Маханьков, захисники Зураб Очігава, Олександр Тимчик, півзахисники Богдан Михайличенко, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, а також згаданий форвард Роман Яремчук.

Список гравців "Динамо"

Воротарі: Максим Коваль, Артур Рудько, Георгій Бущан, Володимир Маханьков.

Захисники: Олександр Пантіч, Выторину Антунеш, Зураб Очігава, Домагой Віда, Микита Бурда, Євген Хачеріді, Олександр Тимчик, Тамаш Кадар.

Півзахисники: Володимир Шепелєв, Микола Морозюк, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Сергій Рибалка, Микита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Дерлис Гонсалес, Віталій Буяльський, Богдан Михайличенко.

Нападники: Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін, Роман Яремчук, Дмитро Хльобас.

Нагадаємо, за період австрійського збору «Динамо» проведе шість контрольних поєдинків:

30 червня. «Динамо» — «Ваттенс» (Австрія)

1 липня. «Динамо» — «Ботошані» (Румунія)

4 липня. «Динамо» — «Габала» (Азербайджан)

5 липня. «Динамо» — «Університатя» (Румунія)

8 липня. «Динамо» — «Утрехт» (Нідерланди)

9 липня. «Динамо» — «Спарта» (Прага, Чехія)

До Києва «Динамо» повернеться 10 липня і продовжить тренування на своїй базі. А вже 15 липня команду Олександра Хацкевича чекає перший офіційний матч нового сезону — проти донецького «Шахтаря» за Суперкубок України. Цей поєдинок відбудеться в Одесі.