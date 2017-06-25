ФІФА підозрює всіх футболістів збірної Росії у вживанні допінгу перед ЧС-2014 — ЗМІ

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) підозрює всіх гравців національної збірної Росії у вживанні заборонених препаратів перед чемпіонатом світу-2014, повідомляє англійська Daily Mail.

Розслідування показало, що всі 23 гравці і ще 11 російських футболістів не з числа національної збірної входять в список більш ніж 1 000 людей, що представляють інтерес для чиновників і обвинувачених у тому, що вони опинилися на порозі найбільшого скандалу світового спорту за останнє десятиліття, зазначає видання.

Якщо будуть знайдені повні докази провини гравців, то збірна Росії може бути дискваліфікована на ЧС-2018, а турнір перенесуть в іншу країну.

«У ФІФА є величезна відповідальність за досягнення розумного висновку з цих питань до того, як відбудеться Кубок світу», - сказав адвокат Дік Паунд, колишній глава Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) та найстаріший діючий член Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах "досі чекає відповіді від РФ щодо ситуації з допінгом на Іграх в Сочі". В іншому випадку, в жовтні збірна Росії може бути дискваліфікована в повному складі на час проведені найближчих зимових Ігор в Пхенчхані-2018.