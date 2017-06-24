В українському футболі в першій і другій лігах збільшили кількість замін у матчі до 5
15:29, 24 червня 2017Футбол
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Це рішення було прийняте на конференції ПФЛ.
ПФЛ / pfl.ua/
Делегати конференції Професійної футбольної ліги проголосували за внесення змін до регламенту змагань.
У новому сезоні у першій та другій лігах команди зможуть проводити по 5 замін. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Збільшення кількості замін до п'яти стало можливим після внесення змін до правил, затверджених рішенням IFAB в березні 2017 року.
Кількість замін у турнірах отримали право варіювати національні асоціації, за винятком вищого дивізіону.
Цим правом і скористалася ПФЛ.
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