В українському футболі в першій і другій лігах збільшили кількість замін у матчі до 5

Делегати конференції Професійної футбольної ліги проголосували за внесення змін до регламенту змагань.

У новому сезоні у першій та другій лігах команди зможуть проводити по 5 замін. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Збільшення кількості замін до п'яти стало можливим після внесення змін до правил, затверджених рішенням IFAB в березні 2017 року.

Кількість замін у турнірах отримали право варіювати національні асоціації, за винятком вищого дивізіону.

Цим правом і скористалася ПФЛ.