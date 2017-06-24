"Барселона" привітала Ліонеля Мессі з 30-річчям

Футбольний клуб "Барселона" привітав свого лідера, аргентинського нападника Ліонеля Мессі з 30-річчям.

Про свято свого "10-го номера" каталонський клуб нагадав уболівальникам у своєму офіційному Twitter:

Крім того, ще одним подарунком для Лео стала перемога в номінації кращого гравця сезону-2016/17 у складі "Барселони" (спеціальний трофей імені Альдо Ровіри).

Зазначимо, що Мессі дебютував у складі «Барселони» 13 років тому – у 2004-му, коли йому було 17 років. З того часу аргентинець вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, п'ять разів перемагав у фіналі Кубка країни і шість разів вигравав Суперкубок. При цьому, разом з клубом Мессі чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

Мессі п'ять разів вигравав "Золотий м'яч" - у 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.