"Барселона" привітала Ліонеля Мессі з 30-річчям
Аргентинський футболіст, який п'ять разів ставав володарем "Золотого м'яча", відзначає своє 30-річчя.
Футбольний клуб "Барселона" привітав свого лідера, аргентинського нападника Ліонеля Мессі з 30-річчям.
Про свято свого "10-го номера" каталонський клуб нагадав уболівальникам у своєму офіційному Twitter:
#L30MESSI— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 червня 2017 р.
Happy birthday, Leo! He turns 30 today pic.twitter.com/M1dlIANedk
Крім того, ще одним подарунком для Лео стала перемога в номінації кращого гравця сезону-2016/17 у складі "Барселони" (спеціальний трофей імені Альдо Ровіри).
Зазначимо, що Мессі дебютував у складі «Барселони» 13 років тому – у 2004-му, коли йому було 17 років. З того часу аргентинець вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, п'ять разів перемагав у фіналі Кубка країни і шість разів вигравав Суперкубок. При цьому, разом з клубом Мессі чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.
Мессі п'ять разів вигравав "Золотий м'яч" - у 2009, 2010, 2011, 2012 і 2015 роках.