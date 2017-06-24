Екс-голкіпер "Шахтаря" підписав контракт з чемпіоном Азербайджану

Український воротар, колишній гравець "Шахтаря" Антон Каніболоцький підписав контракт з азербайджанським «Карабахом».

Угоду підписано на 2 роки.

Про це стало відомо зі слів агента футболіста Вадима Шаблія .

"Антон Каніболоцький підписав дворічний контракт з "Карабахом". Сильний голкіпер вирішив не задовольнятися статусом дублера Андрія П'ятова у "Шахтарі", а прийняв дуже цікавий виклик у своїй кар'єрі. Не сумніваюся, що Антон отримає стабільну ігрову практику в одному з найсильніших клубів Азербайджану, а також можливість потрапити в груповий турнір Ліги чемпіонів", - написав Шаблій в Instagram.

Відзначимо, що контракт Каніболоцького з «Шахтарем» закінчився в червні.

29-річний голкіпер виступав за гірників з січня 2013 року, а в минулому сезоні УПЛ провів за команду 1 матч.

«Карабах» в минулому сезоні став чемпіоном Азербайджану, і тепер виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.