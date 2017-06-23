Почекуни на Кубку Конфедерацій: російські організатори влаштували пекло для глядачів (відео)

Російські організатори футбольного Кубка Конфедерацій-2017 зганьбилися під час матчу між збірними Камеруну та Австралії. Видача безкоштовних квитків для фанатів перетворилася для сотень людей в справжнє пекло.

Біля стадіону "Крестовський" в Санкт-Петербурзі вболівальники, які мали квитки на поєдинок, не могли потрапити на арену через відсутність паспортів – Fan ID. Черги з кількох сотень людей стояли в три пункти видачі. 200 осіб перебували там майже дві години, практично повністю пропустивши матч, пише "Советский спорт".

Як повідомляє видання, 2-годинне очікування у черзі довелося пережити переважно тим людям, яким квитки дісталися безкоштовно (на квитках був напис "Волонтер").

Коли поєдинок вже закінчувався, на підступах до стадіону можна було спостерігати таку картину:

80-а хвилина матчу. Молодий чоловік поспішав до входу.

– Я ще на стадіон не заходив, але ось зараз хоч на хвилину потраплю. Квиток мені дістав один друг, – сказав він з дивним оптимізмом і спокоєм.