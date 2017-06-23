Гравець збірної України Зінченко: Сподіваюся, поїдемо на ЧС в Росію, не змішую політику зі спортом

20-річний півзахисник збірної України Олександр Зінченко не бачить причин відмовлятися від участі на чемпіонаті світу з футболу 2018 року в Росії. Талановитий гравець "Манчестер Сіті" вважає першість планети найвищою точкою в кар'єрі кожного спортсмена.

"Я дивлюся в майбутнє з оптимізмом, у нас хороша команда, якій під силу перемагати топ-команди світу. Я сподіваюся, що наша мрія збудеться, і ми поїдемо на чемпіонат світу. ЧС в Росії? Я ніколи не змішував політику зі спортом, і зараз це робити не потрібно. Це найвищий рівень турніру, на якому тільки може зіграти команда, і я думаю, нам було б корисно спробувати себе на чемпіонаті світу.

Не бачу взагалі ніяких перешкод або причин, щоб у нас щось не вийшло. Так, зараз в команді багато змін, але, думаю, що в команді дуже хороші виконавці, які можуть досягти поставлених цілей", – сказав Олександр Зінченко в інтерв'ю "КП в Україні".

Крім того, Зінченко не вважає свою кар'єру запаморочливою.

"Для мене це не зліт, я сподіваюся, що це тільки початок. Є багато прикладів, коли в молодому віці футболісти добивалися високих результатів. Пеле в 17 років вже вигравав чемпіонат світу, а Мессі у 22 роки ставав володарем "Золотого м'яча".

Що стосується майбутнього, то я хотів би повернутися в "МанСіті", це мій дім. Коли мені надійшла пропозиція від "городян", я навіть не роздумував, бо цей клуб тренує один з кращих тренерів світу Пеп Гвардіола, і мені хотілося б з ним попрацювати", - сказав Зінченко.