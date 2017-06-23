"Ліверпуль" оголосив про придбання лідера "Роми", з яким буде грати в Лізі чемпіонів

Англійський «Ліверпуль», на який влітку очікує старт у кваліфікації Ліги чемпіонів, оголосив про перехід з італійської «Роми» 25-річного півзахисника Мохаммеда Салаха. Купівля єгиптянина, який в 41 поєдинку минулого сезону забив за «вовків» 19 м'ячів і віддав 15 результативних передач, обійшлася «Ліверпулю» в 42 млн євро (плюс 8 млн євро в якості можливих бонусів).

Дорожче нинішнього літа платили лише за одного футболіста: португальський півзахисник Бернарду Сілва перебрався з «Монако» в «Манчестер Сіті» за 50 млн євро.

Футболіст збірної Єгипту Мохаммед Салах буде грати в «Ліверпулі» під 11-м номером (колишній власник цього номера бразилець Роберто Фірміно взяв собі «дев'ятку»). Річна зарплата Салаха в англійському клубі складе 5,5 мільйона євро.