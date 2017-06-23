Мессі зобов'язаний виплатити 252 тисячі євро штрафу за несплату податків

Верховний суд Іспанії змінив покарання для зірки "Барселони" Ліонеля Мессі.

Замість тюремного ув'язнення строком на 21 місяць Мессі зобов'язаний виплатити грошовий штраф у розмірі 252 тисяч євро, повідомляє Marca.

Батько футболіста також має заплатити штраф у розмірі 180 тисяч євро. Прокуратура не заперечує проти такого розвитку подій.

Читайте такожВерховний суд Іспанії засудив Ліонеля Мессі до 21 місяця позбавлення воліФутболіст і його батько постали перед судом у червні 2016 року за звинуваченням у несплаті податків на суму 4,1 мільйона євро. Початковий вирок не передбачав перебування у в'язниці, оскільки, згідно з іспанським законодавством, терміни до двох років за економічні злочини можуть бути замінені умовними.

Нагадаємо, що нещодавно іспанська фіскальна служба встигла звинуватити в несплаті податків лідера «Реала» Кріштіану Роналду, а також гравця "ПСЖ" Анхеля Ді Марію.