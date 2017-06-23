Ребров: Міг би піти в команду без завдань в Європі і набити там гулі, але це інший рівень

Головний тренер клубу з Саудівської Аравії «Аль-Ахлі» українець Сергій Ребров розповів про своє призначення на посаду.

«Мені подзвонив один з українських агентів і сказав, що є інтерес цього клубу. Звичайно, спочатку я не особливо розглядав подібні пропозиції, було бажання попрацювати в Європі, але після бесіди з президентом клубу ситуація змінилася.

Перший раз ми розмовляли близько години, мене вразили його знання, питання, які він мені ставив. Через кілька днів він набрав мене ще раз — і ми знову говорили цілу годину. Така зацікавленість не могла не підкупити. Взаємовідносини з президентом дуже важливі, і у нас вони вже сформувалися. Мене підкупило бажання керівників розвивати клуб.

Перед нами поставлені найвищі завдання. Інакше я б не вибрав цю команду. Можна було піти в команду без завдань в Європі, набити там шишки, як того деякі хотіли, але це дещо інший рівень. Я хочу працювати там, де ставляться максимальні завдання.

Вивчив про «Аль-Ахлі» все, що міг. Подивився відразу кілька матчів за його участю. Знав історію. Знав, що клуб бореться за найвищі місця в національному чемпіонаті. Знав, що команда вийшла в чвертьфінал азіатської Ліги чемпіонів.

Мій основний заробіток полягає не в тому контракті, який я підписав, а в тому, що нам вдасться виграти. Для мене це важливо.

Чи з'являться в "Аль-Ахлі" українські футболісти? Подивимося. Я не думаю, що вболівальники "Динамо" хотіли б, щоб я кликав у свій клуб когось з провідних гравців колективу. Це практично неможливо. А тих, хто останнім часом не відповідав рівню, я запрошувати точно не буду", – сказав Ребров в інтерв'ю zbirna.com.

Раніше УНІАН повідомляв, що зарплата Реброва в новому клубі складе близько 2,4 млн євро.