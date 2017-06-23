Хацкевич: "Динамо" готове до того, що Ярмоленко і Виду підуть (відео)

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич дав одне з перших великих інтерв'ю після свого призначення. У розмові з журналістом #FootballHub білоруський фахівець розповів, в який футбол гратиме його "Динамо" і чи буде він користуватися знаменитими "конспектами" Валерія Лобановського.

"Футбол з тих пір змінився. Змінилися і люди. Програму Лобановського я пройшов як футболіст. В якихось моментах вона і зараз актуальна, але в цілому футбол пішов далі.

Ми хочемо грати в активний, агресивний футбол. Тренувальний процес зміниться кардинально", - зазначив Хацкевич.

Крім того, Хацкевич прокоментував можливий відхід з команди лідерів "Динамо" - захисника Домагоя Віди і півзахисника Андрія Ярмоленка.

"У нас ведеться селекційна робота, ми визначили позиції, які треба підсилити. Ми готові до того, що хтось залишить команду.

На даний момент Ярмоленко ще гравець «Динамо». Ми тримаємо в голові, що він і Віда залишать команду. Ми повинні бути готові до того, що хлопці в будь-який момент можуть нас покинути. Ярмоленко — визначальний футболіст для «Динамо». Віда — також визначальний гравець. Вони лідери на своїх позиціях, лідери на полі, лідери в побуті.

Звичайно, я буду тільки двома руками «за», щоб футболісти такого рівня залишилися в команді. Але якщо будуть пропозиції, то вони зможуть піти», – сказав Хацкевич.

Як раніше повідомляв УНІАН, Ярмоленко близький до переходу в «Баварію», а Відою цікавиться «Бешикташ».